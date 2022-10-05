Avcının intikamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Avcının intikamı filmi nerede çekildi?

05 Ekim 2022 Çarşamba, 18:56

Kevin Wignall'ın 2004 tarihli For the Dogs adlı romanından uyarlanan Avcının Duası 9 Haziran 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Saban Films tarafından vizyona girdi .

AVCI'NIN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sam Worthington'ın başrolünde yer aldığı Hunter's Prayer, bir suikastçının, genç bir kadının ailesinin ölümünün intikamını almasına yardım etmesini anlatıyor.

Üst düzey bir kiralık katil olan Lucas son aldığı işte genç bir kızı, Ella'yı öldürmeyi kabul etmiştir. Ancak Ella, tüm ailesini kaybetmiş ve yapayalnız bir gençtir. Lucas onu öldürmekten vazgeçerek, ailesini öldürenlerin peşine düşmeyi tercih eder. Artık ikisinin de hayatı tehlikededir ve Ella'nın ailesini katledenleri adalete teslim etmek, tek kurtuluş yoludur.

AVCI'NIN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sam Worthington, Odeya Rush, Verónica Echegui, Martin Compston, Eudald Font

AVCI'NIN İNTİKAMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Kasım 2014'ün başlarında İngiltere'de başladı. Daha sonra İsviçre , Almanya , İspanya , ABD ve Macaristan'da devam etti.