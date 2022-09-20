"Kim Bu Aile?" filminin oyuncuları mutfakta bir araya geldi

20 Eylül 2022 Salı, 17:52

Ünlü oyuncular, toplantı öncesi şef Sedef İybar ile filmin hikayesinde de yer alan "özel soslu tavuk" yemeğini pişirmek üzere ocak başına geçerek yemek yaparken fotoğraf çektirdi. Filme ilişkin değerlendirmelerde bulunan oyuncuların pişirdiği yemek daha sonra basın mensuplarına ikram edildi.

KOMEDİSİ VE AKSİYONU BOL

Yönetmen Bedran Güzel, filmin çalışmalarının 1,5 yıl önce başladığını belirterek, "Güzel bir aile olduk. Aksiyonu, komedisi bol, şartları zorladığımız, sonunda da fazlasıyla değdiğini düşündüğümüz bir aksiyon komedi filmi oldu" dedi.

Güzel, yapımda görev alan ekibe teşekkür ederek, "Ben ekiple çalışmaktan, projenin içinde olmaktan, CJ ENM ailesiyle bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım vizyona çıktığında herkes, bizim hissettiğimiz duyguyu, heyecanı hisseder, bu mutluluğu alır ve filmi sever" diye konuştu.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, bol kahkahalı bir aksiyon filmine imza attıklarını söyleyerek, Güney Koreli dövüş ve aksiyon eğitmenlerinden eğitim aldıklarını ve çok emek verdiklerini dile getirdi.

Uzun süreli bir çalışmanın sonunda filmin ortaya çıktığını kaydeden Bozkurt, "Heyecanlıyız. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım sezonu güzel açarız ve seyirciyi bu filmle sinemalara çekeriz" değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, aksiyon sahnelerini çekerken her seferinde yönetmenin yanına giderek 'Değdi mi?' diye sorduğunu ve olumlu cevap aldığını aktardı.

'AKSİYON YÖNETMENİMİZ BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI'

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, aksiyon sahnelerinden önce yaptıkları ısınma çalışmalarına işaret ederek, "Aksiyon yönetmenimiz çok önemli filmlerde çalıştığı için bizi çok iyi hazırladı. Ben dublörler yapacak diye düşünüyordum ama çoğu aksiyon sahnesini biz yaptık. Arkadaşlar biz bu ekiple aksiyon çektik, inanabiliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Oyuncu Ferit Aktuğ da filmin bazı sahnelerinin Haliç Tersanesi'nde çekildiğini aktararak, "Koreografisi üç gün süren bir aksiyon sahnemiz vardı. O bizi epey yordu. Yerlerde yuvarlandık, bol bol düştük. İki ay çok güzel vakit geçirdim kendi adıma. Çok güzel oyuncularla, nefis bir yönetmenle çalıştım" dedi.

Oyuncu Onur Buldu ise çok emek verdikleri eğlenceli, aksiyonlu bir film yaptıklarını, seyircinin de çok sevmesini umduklarını söyledi.

Filmde, Beste Kökdemir, Doğan Can Sarıkaya, Altan Erkekli ve Fatih Al da rol aldı.

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı film, bir komiserin, peşine düştüğü suç şebekesini çökertmek için suçlulardan oluşan bir ekiple aile rolü oynamasını konu alıyor.

Aksiyon yönetmenliğini Koreli yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Jean-Paul Seresin'in üstlendiği yapım, heyecan ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.