2’nci Luma Kısa Film Festivali’nin son başvuru tarihi güncellendi

20 Eylül 2022 Salı, 16:41

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım’ın, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Luma Kısa Film Festivali’nin ikincisi, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yalnızca öğrencilerin katılabileceği yarışmada öğrenciler “Kısa Film Yarışması”, “Kısa Film Senaryo Yarışması” ve “Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması” olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak. “Kısa Film Yarışması” ve “Kısa Film Senaryo Yarışması” başvuruları 25 Eylül Pazar gününe kadar festivalin web sitesi lumakisafilm.yeditepe.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Festival boyunca kısa film gösterimlerinin yanı sıra herkesin katılabileceği söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.

KISA VE UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

Luma Kısa Film Festivali, üretim aşamasındaki projeleri destekleyerek genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Kısa Film Senaryo Yarışması’nda yönetmen, senarist, oyuncu Ercan Kesal, oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yapımcı Suzan Güverte öğrencilerin kısa film senaryoları ve proje dosyaları değerlendirecek. Finale kalan proje sahiplerinin ana jüriye yapacakları sunum sonrasında seçilen üç kısa film projesine ayrı ayrı 20.000 TL Kısa Film Yapım Desteği Ödülü verilecek.

Uzun metraj senaryo yarışması kapsamında ise senarist Ali Aydın, senarist Gökhan Horzum ve senarist Hakan Bonomo’dan oluşan jüri projeleri değerlendirecek ve bir projeye “En İyi Senaryo Ödülü” olarak 20.000 TL destek verilecek.

KISA FİLM YARIŞMASI

Yeditepe Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri ile Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu’nun ön jüriyi oluşturduğu festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında da senarist/yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Ekin Koç ve yönetmen Michael Önder’den oluşan ana jüri üyeleri yılın en iyi 10 öğrenci filmini belirleyecek. Seçki içerisinden ana jürinin belirleyeceği bir filme “En İyi Kısa Film Ödülü” olarak 15.000 TL verilecek. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek ve Yeditepe öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme de “İzleyici Ödülü” olarak 10.000 TL verilecek.