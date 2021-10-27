Kısa film ödülü ‘Lâl’ ve ‘Bir Annenin Sanatı’na

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Merkezi İstanbul’da bulunan Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği kısa film yarışmasının 5. Ordu’da yapıldı. Bundan sonra Ordu’da yapılması kararı alınan festivale bu yıl onur konuğu olarak Zuhal Olcay katıldı. “go!kısafilmfest 5. Kısa Film Yarışması” ödül töreni ile sona erdi. Seçici kurul yarışmada iki filmi birden birinci seçerken ödülleri de Olcay verdi. Ömür Atay, Müge Turalı, Özge Özacar, Selim Atakan, Zeynep Arısoy, Ayris Alptekin ve Levent Erden’den oluşan Seçici Kurul, Fehmi Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği “Bir Annenin Sanatı” ile yönetmen Gölkalp Gönen’in filmi “Lâl” birinciliği paylaştı.

İkincilik ödülü Evrim İnci’nin filmi Bulak’a verilirken üçüncülük ödülünün sahibi yönetmen Emir Aytemür’ün filmi Buz İçin Çığlık’a verildi.