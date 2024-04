Kit Harington'dan beklenen açıklama geldi: Jon Snow dönüyor mu?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 20:31

Güncelleme: 19.04.2024 - 20:31

Kit Harington, "Blood for Dust" filminin tanıtımı sırasında verdiği bir röportajda, Jon Snow'u merkeze alan "Game of Thrones" spinoff'unun artık geliştirilmediğini açıkladı. Harington, projenin masadan kalktığını ve HBO'da artık aktif olarak geliştirilmediğini belirtti. George R.R. Martin de daha sonra bir blog yazısında, bu fikrin Kit Harington tarafından getirildiğini doğruladı.

Harington, projenin geliştirme aşamasında olduğu için daha önce konuşmadığını ve projenin halka duyurulmasını istemediğini ifade etti. Ancak, doğru hikayeyi bulamadıkları için projenin şu anda rafa kaldırıldığını ve gelecekte belki dönülebileceğini belirtti. Harington, Jon Snow'un Westeros'tan sürgün edilmesi ve yeni bir hayata başlamak üzere Yabanıllarla birlikte Perili Orman'a gitmesiyle sona eren "Game of Thrones" serisinin ardından, Jon Snow'un Yabanilerle maceralarını anlatacak olan spinoff hakkında net bir bilgi vermedi.

Bu durum, Liam Cunningham'ın geçen yıl yaptığı açıklamayla da uyumlu. Cunningham, Jon Snow'un spinoff'una dönme konusundaki hevesini dile getirmiş, ancak Harington'dan geri dönüş alamadığını söylemişti.

Jon Snow'un spinoff'u gerçekleşmeyecek olsa da, "Game of Thrones" evreni HBO ve HBO Max'te devam edecek. "House of the Dragon" yaz aylarında 2. sezonuyla geri dönecek ve "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" yapım aşamasına geçti.