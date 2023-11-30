Highgarden Dumplings'tan Dorne'un Baharatlarına: Game of Thrones yemek kitabı geliyor!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:47

George R.R. Martin, "Buz ve Ateşin Şarkısı" serisinin yazarı, Game of Thrones'un resmi yemek kitabına ilişkin bir ön bakış paylaştı. Kitap, "Hisar'ın Yemek Defteri" adını taşıyor ve soyluların ve küçük halkın yemeklerini içeriyor. Kitabın bir örneği olan "Highgarden Dumplings" tarifi, yazar tarafından paylaşıldı.

George R.R. Martin, blogunda yaptığı açıklamada, yemek kitabının dünyasını yaratma amacını ve içeriğini detaylı bir şekilde anlattı. Kitap, Hisar Ustası Üstat Alton'un dünya içi el yazması olarak sunuluyor ve yemek tarifleri, Westeros'un farklı bölgelerini ve tarihini yansıtarak büyüleyici bir dille sunuluyor.

Kitapta yüzlerce tarif yer alacak ve kategorilere ayrılmış bir içeriğe sahip olacak. Örneğin, 19 Kiler, 111 Ekmek, 47 Kahvaltı, 139 Ana Yemek, 65 Garnitür, Başlangıç ve Atıştırmalık, 173 Tatlı, 89 Çorba ve Güveç, 197 İçecek gibi kategoriler bulunacak.

George R.R. Martin, yemek kitabının 7 Mayıs 2024'e kadar yayımlanmayacağını belirtti. Kitap, Game of Thrones hayranları ve yemek meraklıları arasında büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Bu tür resmi yemek kitapları, popüler kültür eserlerinin hayranlarını hem içeriğiyle hem de koleksiyonluk değeriyle cezbetme amacı taşıyor.