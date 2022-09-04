Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edilmişti: İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 13:53
<p>Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan <a href="https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/galeri-tek-eser-kiz-kulesi-nerede-ne-zaman-yapildi-kiz-kulesi-ne-amacla-kullaniliyordu-1976956"><strong>Kız Kulesi</strong></a>’ni görüntüleyen bir yurttaş, branda ile çevrilen kulenin son halini görüntüledi. </p>

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan Kız Kulesi’ni görüntüleyen bir yurttaş, branda ile çevrilen kulenin son halini görüntüledi. 

<p>Kulenin üst kısmının olmadığı ve arka tarafının göründüğü yer alan görüntüler sosyal medyada tepki topladı.</p>

Kulenin üst kısmının olmadığı ve arka tarafının göründüğü yer alan görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

<p>Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, <strong>"Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta"</strong> denildi. </p> <p><strong>Açıklamanın tamamı şöyle:</strong></p> <p><em>"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir."</em></p>

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta" denildi. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir."

<p>Habertürk, restorasyon çalışmalarının sürdüğü kulenin içerisinde çekilen özel fotoğraflara ulaştı.</p>

Habertürk, restorasyon çalışmalarının sürdüğü kulenin içerisinde çekilen özel fotoğraflara ulaştı.

<p><strong>İşte o fotoğraflar:</strong></p>

İşte o fotoğraflar:

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