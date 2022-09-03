Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması: 'Hiçbir problem yok, her gördüğünüz görsele inanmayın'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 22:18

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan Kız Kulesi’ni görüntüleyen bir yurttaş, branda ile çevrilen kulenin son halini görüntüledi. Kulenin üst kısmının olmadığı ve arka tarafının göründüğü yer alan görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta" denildi.

İşte o açıklama:

"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir."

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İddialara ilişkin TELE1’dem Hazal Güven’e konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Restorasyon sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Her gördüğünüz görsele inanmayın” açıklamasında bulundu.

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen ise, “Biz daha önce de Bakanlığa restorasyon sürecini şeffaf yürütün çağrısı yapmıştık. İddialar gündemimizde, sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle:

Kız Kulesi YOK!?

Ya yıktılar ya sattılar ?? #KızKulesi https://t.co/KpgMQ0eiRZ — Sedef Kabaş (@SedefKabas) September 3, 2022

Kız Kulesi nerede? Sitesinde kapalı alanların tamamen iptal edileceği görünüyor. İstanbul’un simgelerinden birine, kapalı brandalar altında ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Tüm anılarımızı öldürmeye yeminliler! Bu konuya el atsanız ne güzel olur @ekrem_imamoglu #KızKulesi https://t.co/Q0OyZQra7r pic.twitter.com/wz64wu8xqM — Rahşan Gülşan (@rahsangulsan) September 3, 2022