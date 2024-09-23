Klasik müziğin 'Sihirli Flütü' Şefika Kutluer'in dinletisine büyük ilgi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:22

Güncelleme: 23.09.2024 - 15:24

Klasik müzik dünyasında “Sihirli Flüt” olarak tanınan Şefika Kutluer'in Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki dinletisi büyük ilgi gördü.

Geçen hafta sonu gerçekleşen konser Bach ile başlarken Rahmeninov, Çaykovski'den eserler çalındı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’nun ev sahipliğindeki etkinliği Prof.Dr. İlber Ortaylı başta olmak üzere sanat dünyasının önemli konukları izledi.

KUTLUER KİMDİR?

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, uluslararası otoritelerin oluşturduğu jüri tarafından Rusya’nın en saygın ödüllerinden “BraVo Uluslararası Müzik Ödülü”ne değer görülmüş ve Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda düzenlen törenle ödülünü almıştı.

Bu anlamlı ödüle dair bir teşekkür olarak Şefika Kutluer, eğitimini Rusya Federasyonu Moskova Çaykovski Müzik Akademisi'nde almış ünlü Kırgız Cumhuriyeti Onurlu Sanatçısı piyanist Gulmira Tokombayeva eşliğinde sanat, siyaset, üst düzey bürokrat, iş ve cemiyet dünyasından saygın konukların katıldığı ‘İstanbul Rus Saray’ında konserle bu ödülü taçlandırdı.