Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu dijital platformda

Piyanist, besteci Fazıl Say’ın flüt sanatçısı Bülent Evcil için bestelediği op.76 nolu Flüt Konçertosu, tüm dijital platformalarda yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu dijital platformda
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Borusan Kocabıyık Vakfı’nın sponsporluğu ile yazılan bu eserin dünya prömiyeri, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 4 Ekim 2018 yılında gerçekleştirdiği sezon açılış konserinde yapılmıştı.

Kayıt ise 30 Kasım 2019’da şef Nil Vendetti yönetiminde Camerata Salzburg ile yapılmış, Salzburg’ta düzenlenen Dialoque adlı festivalde Stiftung Mozarteum’daki konser esnasında ORF Avusturya Radyo Televizyon’ca kayıt edilmişti.



piyanist Fazıl Say

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