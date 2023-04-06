Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu dijital platformda
Piyanist, besteci Fazıl Say’ın flüt sanatçısı Bülent Evcil için bestelediği op.76 nolu Flüt Konçertosu, tüm dijital platformalarda yayımlandı.
Borusan Kocabıyık Vakfı’nın sponsporluğu ile yazılan bu eserin dünya prömiyeri, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 4 Ekim 2018 yılında gerçekleştirdiği sezon açılış konserinde yapılmıştı.
Kayıt ise 30 Kasım 2019’da şef Nil Vendetti yönetiminde Camerata Salzburg ile yapılmış, Salzburg’ta düzenlenen Dialoque adlı festivalde Stiftung Mozarteum’daki konser esnasında ORF Avusturya Radyo Televizyon’ca kayıt edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Kurşunları fırlattı
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Ürdün'den İsrail'e tepki
- Emek ve Özgürlük'ün 'seçim' kararı netleşti
- En düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme