'Knives Out 3'ün adı ve vizyon tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 24.05.2024 - 22:43

Güncelleme: 24.05.2024 - 22:43

Benoit Blanc, Rian Johnson'ın yönettiği üçüncü "Knives Out" filminde yeni bir gizemi çözmek için geri dönüyor. Film, "Wake Up Dead Man" adıyla 2025 yılında vizyona girecek.

Johnson, yayınladığı bir teaser ile filmin adını ve vizyon tarihini duyurdu. Daniel Craig'in seslendirdiği teaser, cinayet gizemi serisinin ilk iki filmi olan 2019 yapımı "Knives Out" ve 2022 yapımı "Glass Onion"a atıfta bulunuyor.

"Wake Up Dead Man", Netflix tarafından dağıtılacak ve Rian Johnson'ın yayıncı kuruluşla yaptığı 450 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olacak. İlk film, Lionsgate tarafından dağıtılmış ve küresel gişede 312 milyon dolar hasılat elde etmişti. Ancak, Netflix "Glass Onion"ı yalnızca sınırlı bir sinema gösterimiyle yayımlamış ve yayın akışına başlamadan önce yalnızca 13 milyon dolar toplamıştı.