Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield başrolde: Luca Guadagnino imzalı yeni film...

Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield'ın başrolde olduğu After the Hunt filmi kısa süre sonra izleyicisi ile nuluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:08
Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield başrolde: Luca Guadagnino imzalı yeni film...
Abone Ol google-news

Ayo Edebiri, Amazon MGM Studios'un yönetmen Luca Guadagnino ve Imagine imzalı yeni filmi "After the Hunt"ta Julia Roberts ve Andrew Garfield ile birlikte rol alacak.

Filmin senaryosunu Nora Garrett yazdı. Hikaye, üniversite profesörü olan bir kadının, yıldız bir öğrencisinin meslektaşlarından birine karşı suçlamalarda bulunması ve kendi geçmişinden karanlık bir sırrın gün yüzüne çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla kendini kişisel ve profesyonel bir yol ayrımında bulmasını konu alan yoğun bir dramatik gerilim olacak.

Ayo Edebiri, yakın zamanda "Bottoms" adlı kült filmde de rol aldı ve 14 Haziran'da vizyona girecek Pixar'ın "Inside Out 2" filminde Envy karakterini seslendirecek.


Ayo Edebiri haberleri Julia Roberts haberleri Film haberleri

İlgili Haberler

Filmlere konu olmuştu: Azaria bebeğin sırrı çözüldü

Filmlere konu olmuştu: Azaria bebeğin sırrı çözüldü
Yola çıkmanızı sağlayacak 5 film

Yola çıkmanızı sağlayacak 5 film
Furiosa, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim ve daha fazlası... Bu hafta 8 film vizyona girecek!

Furiosa, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim ve daha fazlası... Bu hafta 8 film vizyona girecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor'dan Beşiktaş kararı: Tüm futbolcular...

Trabzonspor'dan Beşiktaş kararı: Tüm futbolcular...
Ali Koç’tan Konyaspor – Galatasaray maçı açıklaması: ‘TFF ve UEFA’ya yazı yolladık’

Ali Koç’tan Konyaspor – Galatasaray maçı açıklaması: ‘TFF ve UEFA’ya yazı yolladık’
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı
Sürpriz isim listede: Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Sürpriz isim listede: Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
Adına festivaller düzenleniyordu: Tekirdağ'da hasat başladı

Adına festivaller düzenleniyordu: Tekirdağ'da hasat başladı
İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu

İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu
Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 sözleri: Milli Takım kadrosu ne zaman açıklanacak?

Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 sözleri: Milli Takım kadrosu ne zaman açıklanacak?
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi