Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield başrolde: Luca Guadagnino imzalı yeni film...
Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield'ın başrolde olduğu After the Hunt filmi kısa süre sonra izleyicisi ile nuluşacak.
Ayo Edebiri, Amazon MGM Studios'un yönetmen Luca Guadagnino ve Imagine imzalı yeni filmi "After the Hunt"ta Julia Roberts ve Andrew Garfield ile birlikte rol alacak.
Filmin senaryosunu Nora Garrett yazdı. Hikaye, üniversite profesörü olan bir kadının, yıldız bir öğrencisinin meslektaşlarından birine karşı suçlamalarda bulunması ve kendi geçmişinden karanlık bir sırrın gün yüzüne çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla kendini kişisel ve profesyonel bir yol ayrımında bulmasını konu alan yoğun bir dramatik gerilim olacak.
Ayo Edebiri, yakın zamanda "Bottoms" adlı kült filmde de rol aldı ve 14 Haziran'da vizyona girecek Pixar'ın "Inside Out 2" filminde Envy karakterini seslendirecek.
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