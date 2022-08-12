Kırılma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kırılma filmi IMDb puanı kaçtır?

2016 yapımı Amerikan bilim kurgu korku gerilim filmi Kırılma, TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmlerden biri. Steven Shainberg'in yönettiği ve Noomi Rapace'in başrol oynadığı film, sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte, Kırılma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kırılma filmi IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:02
Kırılma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kırılma filmi IMDb puanı kaçtır?
Abone Ol google-news

Kırılma filmi orijinal adıyla 'Rupture', vizyona ilk girdiğinde “Korkularının zihnini yönetmesine izin ver.” sloganıyla bütün dikkatleri üstüne çekmişti. İşte, korku ve gizem türündeki filme dair merak edilenler...

KIRILMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Renee Morgan bekar bir annedir. Genç kadın oğlunu okula bıraktıktan sonra arkadaşı ile buluşmak üzere yola çıkar. Yolda bir grup yabancı tarafından kaçırılıp hiç bilmediği bir yere götürülür. Nerede olduğunu anlamaya çalışan Renee, türlü garip sorulara maruz kalır. Renee’nin üzerinde ürkütücü bir deney uygulanacaktır. Niçin burada bulunduğunu sorgulamaya başlayan Renee deney uygulanmadan kaçmanın yolunu bulmalıdır.

KIRILMA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Noomi Rapace 
  • Peter Stormare 
  • Kerry Bishé
  • Michael Chiklis 
  • Lesley Manville 
  • Ari Millen 
  • Joel Labelle 
  • Paul Popowich 

KIRILMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı, 4.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.


Rupture kırılma gizem Film IMDb Korku yabancı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler