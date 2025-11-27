Kolektif bir yaratım: En Sevdiğinden Başla!

Tiyatro Hemhâl’in proje tasarımını, Selen Örcan, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın ortak yazarlığını yaptığı kolektif bir yaratım olan oyun, yaratıcı üretime, ilişkilere, seçimlere engellere dair yüzleşmelerle dolu çok çarpıcı bir yolculuk sunuyor. Gerçek ve kurgunun olağanüstü iç içeliğinde yazılıp sahnelenen oyunda, beraber üretmeye çalışan bir sanatçı çiftin hayatı mükemmel bir oyunculukla sahneye taşınıyor. Seyirci oyun boyunca sanatçıların iç dünyasına açılan pencereden bakıyor. Biri evde yazarak, tasarlayak üreten, biri sanatını icra edebilmek için her imkânın peşinden koşan, hem hayatla hem birbirleriyle mücadele eden özünde birbirini anlayan, seven bir çiftin tanışmalarından başlayarak nasıl yürüyecekleri sorusuyla seyirci de karşı karşıya kalıyor. En sevdikleri ne?

Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ve Ömer rolünü oynadığı, eşi Leyla’yı Nezaket Erdem (Ünal)’in oynadığı oyunda ikiliye Barkın Sarp, Elif Aydın, Mert Yılmaz Yıldırım, Sudem Tiryakigil başarıyla eşlik ediyor. Projenin geliştirilme sürecinde uygulayıcı yapımcı olarak 484 Production House tarafından katkı sunulan oyunun sahne ve ışık tasarımı Yasin Gültepe, projeksiyon tasarımı Okan Temizarabacı, ses tasarımı Arkadaş Deniz Koşar imzasını taşıyor.