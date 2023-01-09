Kolpa ve Eypio Aydınlıları coşturdu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Sanatçılar kendilerine ait şarkıların yanı sıra son dönemin popüler şarkılarını da seslendirdi.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki konser gecesi “Kolpa” konseriyle başladı. “Kolpa” grubu kendi şarkılarının yanı sıra popüler birçok şarkıyla Aydınlıları coşturdu.

Daha sonra sahneye çıkan “Eypio” ise rap şarkılarıyla özellikle gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sanatçılar kendilerini Aydınlılarla buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ett