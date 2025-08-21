Komili Evi’nde Brahms ve Çaykovski dinledik

Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın (keman), Yağmur Tekin (viyola), Artemis Sis Balkız (viyola), Çağ Erçağ ve Gözde Yaşar (viyolonsel)’den oluşan topluluk iki büyük bestecinin, Brahms, op 36 ve Çaykovski, op.70 “Floransa hatırası”, altı yaylı saz için besteledikleri eserleri seslendirdiler. Virtüöz sanatçıların ustalıkla yorumladıkları, ayakta alkışlanan konser, topluluğun Brahms’ın eserinin son bölümünden yaptıkları bis ile sona erdi.

Konser öncesinde AKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eren Tapan Coşkun, Ayvalık’a bakan zeytinlikler arasındaki bu özel mekanı açarak festivale destek olan Komili ailesine ressam Elvan Alpay’ın tablosunu armağan etti.

Festival 29 Ağustos 20.30’da ana mekanı AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi’nde piyanist Emre Yavuz ile AKSV Kurucu ve Onursal Başkanı müzikolog, piyanist Prof. Filiz Ali’nin “Ravel Yılı” Anısına başlıklı açıklamalı dinletisi ile devam edecek.