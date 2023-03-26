Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 13:37

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 13:38

Emek, demokrasi, barış mücadelesinin simge isimleri arasında yer alan ve sosyal belediyecilik devrimi ile tarihe geçen Osman Özgüven’in yaşamını anlatan belgeselin galası dün (25 Mart 2023) yapıldı. Gazeteci ve yönetmen Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan “Komünist Osman” Belgeseli büyük ilgi gördü. Gösterimin ardından sahneye çıkan Özgüven, “Bu iktidardan kurtulmak için birleşelim arkadaşlar” dedi.

1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında İzmir Dikili Belediye Başkanlığı yapan Osman Özgüven ile arkadaşlarının hikayesinin anlatıldığı belgeselin galası yapıldı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. 1200 kişilik salon tamamen doldu, çok sayıda kişi ise dışarıda kaldı.

Etkinliğe CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Kani Beko, eski milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Moroğlu, Zeynep Altıok, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, önceki dönem Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Köy Koop. Başkanı Neptün Soyer, TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Akdemir, Ege’de Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, çok sayıda meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile yurttaşlar katıldı.

Toplantı için Ankara’ya giden belediye başkanları ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik eden birçok milletvekili galaya katılamadı.

“FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHEYİ ONDAN ÖĞRENDİK”

Etkinlik saat 18:00’de belgeselin yönetmeni, gazeteci Gökmen Ulu’nun sunumu ile başladı.

Ekip arkadaşları ile sahneye çıkan, yapımda emeği geçenlere ve etkinlik nedeni ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Ulu, “Sevgili Osman ağabey; hayata kattığın iyilikler için teşekkür ediyoruz. Bizlere öğrettiğin kavga büyüyor omuzlarımızda” ifadelerini kullandı.

Dikili doğumlu olan ve çocukluğundan beri yaşananlara tanıklık eden Ulu, 19 ay çalıştığı belgeselin temel hedefinin topluma model göstermek olduğunu belirterek, “Ayrıca Osman Özgüven ve yoldaşlarına bir saygı duruşudur” dedi.

Belgeselde pek çok olguya yer verdiğini, bütün hikayelerin adalet, eşitlik, özgürlük temelinde, emek, demokrasi barış ekseninde ilerlediğini anlatan Ulu, “Biz bugün pek iyi örneklerini gördüğümüz faşizme karşı birleşik cephe oluşturmayı Dimitrov’un kitabını okumadan çok önce Osman Özgüven ve onurdaşlarından öğrendik” diye konuştu. Türkiye’nin uzun soluklu demokrasi serüveninin çok önemli bir kavşağına ilerlediğini vurgulayan Ulu, sözlerini, “Birleşe birleşe kazanacağız” diyerek tamamladı.

İZLEYENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Daha sonra Osman Özgüven’in yakınları, dostları, sanatçılar, siyasetçiler, hukukçular, sendikacılar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işçiler ve dönemin belediye memurlarından oluşan 63 kişi ile yapılan röportajlar ve kapsamlı arşiv görüntülerinin bulunduğu belgeselin gösterimi yapıldı. Seyircilerin sıklıkla alkışlar ve sloganlar ile eşlik ettiği belgeselin gösterimi esnasında duygusal anlar yaşandı, pek çok kişinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

OSMAN ÖZGÜVEN: BİRLEŞELİM ARKADAŞLAR

Belgeselin finalinde bütün salon ayakta alkışladı. Sevgi çemberi arasında kalan Osman Özgüven, yoğun ilgi nedeni ile sahneye çıkmakta zorlandı. Eşi Ayşe Özgüven ile birlikte sahneye gelen Özgüven, “Her şey söylendi, söylenecek hiçbir şey yok. Yalnız biz, yeniden faşizme dönüşün sinyallerini veren bu iktidardan kurtulmak için birleşmeliyiz. Hep beraber dost olalım, birleşelim arkadaşlar” dedi.

OSMAN ÖZGÜVEN KİMDİR?

1944 yılında İzmir’in Dikili İlçesinde dünyaya gelen Osman Özgüven, Ege Üniversitesi’inden inşaat mühendisliği diploması ile mezun oldu. 1984 yılında SODEP Adayı olarak katıldığı Dikili Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Başkanlık görevine başlayınca inşaat malzemeleri dükkanını kapatan ve ticari faaliyetlerine son veren Özgüven, hayatı boyunca mal varlığı edinmedi.

1989’da SHP’den girdiği seçimi de kazanan Özgüven, 10 yıl aradan sonra 2004 yılında SHP’den, 2009 yılında CHP’den girdiği seçimleri de kazanarak dört dönem Dikili Belediye Başkanlığı yaptı. Özgüven 1996 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

Özgüven, 12 Eylül darbecilerinin hüküm sürdüğü 1980’li yıllarda Dikili’de düzenlediği festivallerde ülkenin aydınlarını buluşturarak demokrasi için yeniden örgütlenme zemini hazırladı. İnsan hakları savunucusu ve barış aktivisti kimliği ile de tarihe geçen çalışmalar yaptı. Türk ve Yunan halkları arasındaki ilişkilerin kopuk olduğu on yıllardan sonra Ege’deki dostluk kapısını aralayan kişi olan Özgüven, bu somut başarısı sonucu Abdi İpekçi Barış Ödülü ve birçok uluslararası ödüle değer görüldü.

Türkiye ekoloji hareketinin öncüleri arasında yer alan Özgüven, emek mücadelesinin de içinde yer aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 – 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıldönümünü tatil ilan etti. Bu yüzden yargılandı.

Özgüven özellikle katılımcı yerel demokrasi ve halkçı belediyecilik uygulamaları ile dikkat çekti. Sosyal belediyeciliğin manifestosunu yazan, ülkenin ilk halk ekmek fabrikasını kuran, yoksullukla mücadele uygulamaları başlatan Özgüven, kültür ve sanat faaliyetlerine erişimi, kurs merkezlerindeki eğitimleri, kurduğu belediye sağlık merkezinin hizmetlerini, şehir içi ulaşımı, 10 tona kadar su kullanımını bedava yaptı. Bu uygulamaları yüzünden “Belediyeyi zarara uğratmak” ve “Görevi kötüye kullanmak” iddiaları ile yargılandı. Özgüven, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, “Belediyeler ticarethane değildir. Su, temel yaşam hakkıdır, para ile satılamaz” savunmasını yaptı. İktidarların tepkisi çeken ve FETÖ kumpasına da uğrayan Özgüven, 2013 yılında AKP Hükümeti tarafından görevinden alındı. Özgüven yargılandığı bütün davalardan beraat etti.

Özgüven, belediyecilik uygulamaları nedeni ile “Komünist Osman” lakabı ile anıldı. Ayşe Özgüven ile evli olan Osman Özgüven’in dört oğlu ve dört erkek torunu var. Emekli maaşı ile geçinen 80 yaşındaki Özgüven yaşamını memleketi Dikili’de sürdürüyor.