Korofest beşinci kez Denizli’nin dört bir yanından katılımcıları ağırladı

Beşincisi düzenlenen Korofest Denizli Ulusal Korolar Festivali, 17-19 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Korofest Denizli Bilim, Sanat ve Kültür Derneği tarafından, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde 26 koroda 1500’e yakın koristin katıldığı, 2 binden çok izleyicinin takip ettiği bir organizasyon; katılan koro şeflerinin oluşturduğu çalıştay korosunun Dr. Mete Gökçe yönetimindeki konseriyle tamamlandı.

“Bir harf öğretenin kırk yıl kölesinin olunduğu”, kelamın her dilde pelesenk olmadığı ve düşünülmüş, saygıyla tasarlanmış sözlerin tasarruflu şekilde tevazuyla sarf edildiği köyler, büyükşehirlerin pek de yakınında olmayan mahallelerine dönüştüğünde, kültürde de çok şey değişti. Dedeler nineler, “Köyümüzde çok şükür her şey var, hiçbir şey lazım değil” derken ekini de insanı da azaldı. Kalanların sayılı evlatları özel okullardan alışık olunan servislere alışır, devlet olanaklarıyla toplanma okulları olarak seçilmiş muhitlere günlük göçler yapar oldu. Köyün köylüğü kalmadı, mahalleliğe alışma süreci başladı.

FESTİVALİ SÜRDÜRMEK...

Böylesi bir ortamda, Denizli’nin Acıpayam, Çameli, Tavas ve Kale ilçelerinden göçenlerden oluşan Tekkeköy Mahallesi’nin ortaokulunda 240 öğrenci için emek sarf eden, içlerinden çeşitli branşlarda milli sporcular yetiştirmekle kalmayıp Avrupa, yetmez ama dünya şampiyonalarından ödüllerle kim bilir nerelerden beraberinde hediyesiz dönen 15 öğretmeni ile okul, iyi yapılan işlere örnek teşkil ediyor. Okulun müdüründen tüm branş öğretmenlerine uzanan bir çekirdek kadro, Esra adında bir müzik öğretmeniyle birleştirdiği fikrin meyvelerini beşinci yılında topluyor. Okul bahçelerinde velilerden başka kimsenin görmediği etkinlikleri birleştirme niyetiyle müzik eğitimi mezunu öğretmenlerin çalıştırdığı koroları bir araya getiriyor. İlk festivalde, teknoloji ve tasarım öğretmeninin el emeği yaptığı afişle sembolleşecek şekilde festival, “Kaynak kısıtlı olsa da bir çaresi bulunur” zihniyetine resmen uyuyor. Öğretmenler zamanı gelip farklı okullara atansa da bir koro festivalini sürdürmenin gerekliliğinden vazgeçmiyor. Bir dernek kuruluyor. İşte bu yılki festival, artık bu derneğin organizasyonuyla, tüm salonlarını açan, personelini görevlendiren, kendi korolarıyla katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4+1 olarak düzenlenmiş oluyor. Elbette şehrin değerbilir özel ile resmi kuruluşları ve valiliği festivale destek olarak El Sistema’nın “çocuğun hak ettiği saygıyı sahnede alkışla alması” formülüne benzer bir olanağa güç veriyor.

GÜZELLİĞİN SAHNESİ

Üç gün boyunca hangi gelir grubundan kim bilir kimler sahneye çıktı, hangi eserleri söyledi, minikler büyüklere hitap etti, çocuklarla gençler yeni sözleri müzikle söyledi, otizmli ve görme engelli gençler nasıl gurur kaynağı oldu, alkıştan eller kızardı; anlatılmaz, yaşanırdı. Bir de izleyicilerin büyük kısmı, belki de ilk defa bu salonlara geldi, çocuğu-torununu izleyip yaşaran gözlerini sildi! Sahne, güzelliğin oldu. Koro işlerinin emektarı olan ustalar, öne çıkan yönlerin altını çizecek şekilde başarıyı işaret eden ve teşvik eden değerlendirmelerle katkı sağladı. Saati geçen sürede kimse, sosyal medya hesabında bildirim olup olmadığına bakmadı.

Musika-i Hümayûn’a dayanan 200. kuruluş yılına özel ve CSO ile işbirliğiyle “Koro ve Ötesi” başlıklı bir konferans yapıldı. Koro şefi Dr. Mete Gökçe, festivale korolarıyla katılan eğitimcilerden oluşan bir çalıştay korosunu hazırladı. İlteriş Sun, Turgay Erdener ve Muammer Sun besteleri yanında Salih Aydoğan’ın söz yazdığı yabancı bir şarkıyı kapanışta yönetti. Bir anda, onun davetiyle yerinden fırlayanlarla sahne doldu. Koro dinlemeye gelip hiç hesapta yokken sahneye çıkanlar; iyi dinledi, doğru ses üretti, bir şarkı da olsa koroda yer buldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da böyleydi; öğretmenler, gerekliliğine emin oldukları işlere -olanaklara bakmaksızıngirişirdi. Denizli’nin üç tane koro festivalinin ayrı özellikleri var. Farklarına varılıp destek arttığı takdirde niceliği uygun Korofest Denizli’nin uluslararası nitelikte olmaması için hiçbir neden yok!(ersin@muzikoloji.org)