'Kral Kızı' yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkıyor.

Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışmaları, geçen yıl ağustos ayında tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılan tarihi hamam, yaz aylarında özellikle şehir dışından ve yurt dışından gelen gurbetçileri ağırlıyor.

DÜNYADA YALNIZCA İKİ ÖRNEĞİ VAR

Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Yozgat'taki hamamın, tarihte tedavi amaçlı kullanılan termal bir merkez olduğunu; Roma Hamamı'nın dünyada iki örneği bulunduğunu birinin de İngiltere'nin Bath şehrinde olduğunu belirten Demirkıran, "İngiltere'nin Bath şehrindeki tarihi hamam, yılda yaklaşık 1 milyon civarında turisti ağırlamaktadır. Sarıkaya ilçemize de ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

Tarihi yapının 2018 yılında UNESCO tarafından geçici koruma listesine alındığını anımsatan Demirkıran, "Yakın zamanda yapılan çevre düzenlemesiyle, misafirlerimizin daha rahat gezebileceği alan oluşturulmuştur." diye konuştu.