Kristal Kalem Öykü Ödülleri'ne başvurular başladı

Yeni yazar adaylarını desteklemek, çağdaş Türk edebiyatına yeni eserler kazandırmak ve güçlü öyküleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla Edebiyatist Yayınevi tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Edebiyatist Kristal Kalem Öykü Ödülleri için başvurular başladı.

Öykü yarışmasına katılmak isteyen yazarlar, eserlerini belirlenen şartnameye uygun şekilde hazırlayarak 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvuru adreslerine ulaştırabilecek.

Yarışmanın değerlendirme süreci ise birkaç aşamadan oluşacak. Ön eleme 1 Temmuz–30 Ağustos tarihleri arasında yapılırken, jüri değerlendirmesi 1 Eylül–15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kısa listenin Ekim 2026’da açıklanması planlanıyor.

Nitelikli öykü üretimini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın jüri kurulunda edebiyat dünyasından isimler yer alıyor. Jüride; Fatih Ayan, Feridun Andaç, Gülcan Çolak, Hakan Akdoğan ve Zafer Köse bulunuyor. Ön eleme kurulunda ise Bayram Sarı, Beril Kanık, Damla İzal, Gülçin Elif Yücel ve Kadir Demir görev yapacak. Yarışmanın koordinatörlüğünü ise Yücel Cüre üstleniyor.

DERECEYE GİREN ÖYKÜLER KİTAPLAŞTIRILACAK

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan öyküye 50 bin TL para ödülü ve birincilik heykelciği verilecek. İkinciye 30 bin TL ve plaket, üçüncüye ise 20 bin TL ve plaket takdim edilecek. Ayrıca jüri tarafından belirlenecek bir esere Jüri Özel Ödülü verilecek.

Değerlendirme sonucunda ilk 20’ye giren öyküler, 2026 Uluslararası Edebiyatist Kristal Kalem Öykü Seçkisi adıyla kitaplaştırılacak. Yarışmanın ödül töreni için kesin tarih ilerleyen dönemde açıklanacak; kazananlar törende canlı olarak duyurulacak. Finalistlerin ödül törenine katılması zorunlu olacak.