Kristal Kelepçe Ödülleri sahiplerini buldu

25 Ekim 2022 Salı, 07:00

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin 2019’dan beri verdiği Kristal Kelepçe Ödülleri’nin dördüncüsü, İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Emrah Poyraz ve Ulaş Özkan, Kör Kanun isimli romanlarıyla Yılın Polisiye Romanı dalında, ilk kez verilen Yılın Polisiye Öykü Kitabı dalında İnsanlık Hali isimli eseriyle Reha Avkıran Kristal Kelepçe’yi kazanırken Teşvik Ödülü ise Kâbus isimli romanıyla genç yazar Aras Gençtürk’ün oldu. Törende ayrıca Türk Polisiye Edebiyatı’na katkılarından dolayı eleştirmen/yazar Ömer Türkeş’e Onur Ödülü takdim edildi.

2017 yılında kurulan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından düzenlenen Kristal Kelepçe Ödülleri, polisiye türündeki edebiyat eserlerine veriliyor. 22 Ekim 2022 Cumartesi günü İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende ödüller sahiplerine verildi.

Dördüncü defa düzenlenen Kristal Kelepçe Ödülleri’nde Onur Ödülü, polisiye edebiyata katkılarından dolayı Ömer Türkeş’e verildi. Mylos Yayıncılık etiketiyle çıkan Kör Kanun isimli romanlarıyla Emrah Poyraz-Ulaş Özkan ikilisi 2022’nin En İyi Polisiye Romanı ödülünün sahibi olurken, ilk defa verilen Yılın Öykü Kitabı ödülüne İnsanlık Hali adlı kitabıyla Reha Avkıran, Teşvik Ödülü’neyse Kâbus adlı romanıyla Aras Gençtürk lâyık bulundu.