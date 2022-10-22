Ezber bozan tasarımcılar ödüllerine kavuştu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:45

Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 15 artırarak 3 milyar 549 milyon dolara taşıdı. Ülkemizde kuvvetli bir endüstriyel tasarım kültürünün oluşması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasarıma yönelik çalışmalara daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. Biz katma değeri yüksek, ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki inovasyon, katma değer; ezber bozan tasarımla, yaratıcı fikirle olur” diye konuştu.

MOBİLYA SEKTÖRÜ 16 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞER OLUŞTURUYOR

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Günümüzde mobilya üretimi 1885’lerde buhar gücüyle yapılırken günümüzde robotlarla son teknolojiyle yapılan bir endüstri haline geldi. Mobilya sektörümüz ülkemizde 16 milyar dolar civarında katma değer oluşturuyor. 11 milyar doları iç piyasa, 5 milyar dolarlık kısmının ise ihracatını yapıyoruz. Her ihracatçı birliğinin olduğu gibi Birliğimiz de tasarıma, b2b heyetlere, Ur-Ge projelerine, fuarlara önem veriyoruz. Ve çalışmamızın neticesinde küresel mobilya sektöründe ülkemiz 11’inci sıradan 8’inci sıraya yükseldi. Türkiye yonga levha üretiminde dünyada 2’inci sırada. Hedefimiz 5 yıl içinde mobilya sektörünü dünyada ilk 5’e yükseltmek” dedi.