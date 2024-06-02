Küçük ressam Ayaz’ın ilk sergisi açıldı

Atakum Belediye Başkanı Türkel: “Küçük Ressam Ayaz’ın on parmağında on marifet var.”

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00
Küçük ressam Ayaz’ın ilk sergisi açıldı
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Resim kursu, satranç, futbol ve şiire ilgi duyan, Atakum Mimar Sinan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ayaz Metin’in ilk resim sergisi Atakum Belediyesi Ata Sanat Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışına Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, öğretmenler ve Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel katıldı. Metin, ziyaretçilere yaptığı yağlıboya tablolar hakkında bilgi verdi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de “Küçük Ressam Ayaz’ın resim sergisindeyiz. İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıldönümünde evinde ziyaret ettiğim ve marşımızın 10 kıtasını da ezbere bilen minik Ayaz’ın on parmağında on marifet var” dedi.


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