KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nda son gösterimler

KüçükÇiftlik Film Kulübü: Bahçe Sineması’nda sezon, 9-10-11-12 Eylül’deki film gösterimleri ve program kapsamında ilk kez düzenlenecek yönetmen-oyuncu söyleşisiyle sona eriyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nda 9 Eylül’de Tolga Karaçelik imzalı kara komedi “Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi” ve hemen ardından Kemal Akçay’ın yönettiği “Babamın Arkadaşı” adlı kısa film gösterilecek.

Bahçe Sineması’nda 10 Eylül’de Hayao Miyazaki’nin çarpıcı animasyonu “Rüzgârlı Vadi”, 11 Eylül’de başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı gişe rekortmeni “F1 Filmi” sinemaseverlerle buluşacak. 12 Eylül’de ise yönetmen Özlem Çıngırlar’ın ilk uzun metrajlı filmi “Kayıtsız”ın gösterimi ve öncesinde Çıngırlar ile filmin başrolünde yer alan Nastaran Mazal’ın söyleşisi gerçekleşecek.



Film: Kayıtsız

URU organizasyonu, Kendine Has ve Coca-Cola’nın katkılarıyla düzenlenen KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nın 2025 seçkisinin izleneceği programda kapı açılış saati 19.30, film başlama saati ise 21.00. Gösterimlerin biletleri Biletix’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebiliyor.

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE SİNEMASI 2025 PROGRAMI

9 Eylül Salı, 21.00 - “Saykoterapi” (Psycho Therapy) (2024)

23.00 - “Babamın Arkadaşı” (2024)

10 Eylül Çarşamba, 21.00 - “Rüzgârlı Vadi” (Nausicaä of the Valley of the Wind) (1984)

11 Eylül Perşembe, 21.00 - “F1 Filmi” (F1: The Movie) (2025)

12 Eylül Cuma, 21.00 - “Kayıtsız” (2024)*

*Yönetmen-oyuncu söyleşisi film gösteriminin öncesinde gerçekleştirilecek.