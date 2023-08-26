KüçükÇiftlik Bahçe Sineması sezonu ‘Balina’ ile kapatıyor
KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın 2023 programı, iki Oscar ödüllü “Balina” (The Whale) filmiyle 29 Ağustos Salı akşamı sona eriyor.
Filmin biletleri biletinial.com’dan satışa sunuldu. Darren Aronofsky’nin yönetmenliğini üstlendiği, Brendan Fraser’ın En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandığı film, aşırı kiloları yüzünden evinden çıkmadığı gibi hem sağlığı bozulan hem de ruhsal sorunlar yaşayan yalnız bir İngilizce öğretmenini konu alıyor.
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