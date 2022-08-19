Küçüksu Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:06

İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki yemyeşil bahçesiyle vatandaşın istifadesine sunulan 23 bin metrekarelik alanda, piknik yapmaya elverişli 25 ahşap kameriyeye ve bir de kafeterya bulunuyor. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Milli Saraylar Küçüksu Kasrı Sorumlusu Simizar Aslan Özcan, yapılan restorasyon çalışmalarında mesire alanına 3 bin metre drenaj sistemi kurularak yağmur suyu birikmesinin önlendiğini söyledi.

Özcan, alanın 3 ay boyunca kapalı kaldığını ve çimin oturması ve ağaçların tekrar gelişmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Pazartesi günleri hariç, her gün sabah 9.00'dan, 20.00'ye kadar açık burası. Buraya gelen ziyaretçilerimiz kendi yaygılarını getirip piknik yapabilir, plaj sandalyeleriyle oturabilir. İçeride tenteli ve tentesiz kameriyelerimiz de var. Kendileri de istedikleri gibi konumlanıp vakit geçirebilir. Misafirlerin bütün konforunu sağlayacak ekipman da alanda mevcut" dedi.

Otopark, çocuk bakım odası, mescit ve kafeteryanın da alanda mevcut olduğuna vurgu yapan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçüksu Kasrı İdaresi olarak, buranın güvenliğinden de sorumluyuz. Koruma güvenlik memurlarımız devriye atarak alanın güvenliğini sağlıyor. Muhteşem bir manzarası var. Benim söylediğimin dışında gelip burayı yaşamaları gerek insanların. Arkamızda Sevda Tepesi Korusu, yanı başımızda Küçüksu Kasrı bulunuyor. İsterseniz tarihsel bir gezi yapıp, kültürümüzle alakalı da kendinizi geliştirebilirsiniz. Ziyaretçilerimiz bu alanda tüm gün vakit geçirebilir. İnanılmaz keyifli bir alan, herkesi bekliyoruz."

Mesire alanını ziyaret eden Gülay Büyük, geçen yıl keşfettiği alanı, etrafındakilere de tavsiye ettiğini belirterek, "Havası temiz. Deniz kenarı ve tarihi bir yer olması bizim için bulunmaz bir fırsat. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün de arkadaşlarıma tanıtıyorum burayı" dedi. Ziyaretçilerden Tuğba Kara ise "Hava çok güzel, manzara çok güzel. Çocuklar rahat rahat oynayabiliyor. İstanbul'da insan daha ne isteyebilir ki? Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Tarih boyunca yazar ve şairlerin güzelliğine övgüler dizdiği, ressamların tablolarına yansıttığı Küçüksu Kasrı ve mesire alanı, pazartesi dışında her gün 9.00-20.00 saatlerinde açık olacak.