"Suyun Kağıt ile Buluşması" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:24

Katı' ebru sanatçısı Nurhan Ulusaraç'ın eserlerinin sergilendiği "Suyun Kağıt ile Buluşması" sanatseverlerle buluştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışına, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, sanatçı Hülya Gudu ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan İsrafil Kuralay, tarihi bir mekan olan Hünkar Kasrı'nda farklı sanat dallarında çok sayıda sergi açtıklarını belirterek, "Bugün de çok anlamlı bir sergiyle beraberiz. 'Suyun Kağıt ile Buluşması' çok güzel bir isim" dedi. Sanatın insanlara yeni bir ufuk, yeni bir tarz ve yeni bir estetik sunduğuna işaret eden Kuralay, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli sanatçılarımızın çok güzel ve anlamlı işleri var. Biz burada her sergi açtığımızda çok heyecanlanıyoruz. Ama toplumumuzun çok azının dikkati bu sanatlar üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle iş dünyasının bu sanatlara daha çok ilgi göstermelerini çok arzu ediyoruz. Yoğunluk içerisinde böyle bir pencere açıp sanata birazcık vakit ayırdığımız zaman sanıyorum hayatımız daha anlamlı, daha güzel, daha kıymetli hale gelecek. Ayrıca gelecek nesillere de bunu aktarmamız gerekiyor."

Ulusaraç; ebru, katı' ve tezhip sanatlarını birleştirince ortaya güzel şeylerin çıktığını belirterek, "Ebruda bildiğimiz klasik ebru yapıyorum. Ben klasik, gelenekselciyim. Şimdiki yeni nesil ebruculardan değilim. Katı'da da zaten kendi yaptığım ebruları keserek birleştiriyorum. Küçük küçük bazısını yirmi üç kat bazısını elli kat keserek birleştiriyoruz ve eserler bu şekilde ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Ulusaraç, bir eserin hazırlanmasının en az 3 ay sürdüğünü, çizimleri, renklerin belirlenmesi, renklendirmesi gibi aşamalar ve uzun uğraşlar sonucu eserlerin hazırlandığını anlattı.