Kukladan karaktere: Nazmi Sinan Mıhçı, İstanbul Modern'de

Kukla sanatçısı, oyuncu ve oyuncu koçu Nazmi Sinan Mıhçı ile “Genç Salı” kapsamında kukla performansı ve karakter yaratımı üzerine bir söyleşi düzenleniyor. Televizyon, reklam ve farklı ekran projelerinde parmak kukla, bavul kukla ve canlı keçi gibi pek çok yaratıcı karakteri canlandıran Mıhçı, kendi kurduğu YouTube kanalı “Kukla Kabare”de son yıllarda sevilen “Dayı” karakterine de hayat veriyor. Mıhçı ile yapılacak bu söyleşide, kuklacılığın temel prensipleri, karakter oluşturmanın incelikleri ve kuklanın hikâye anlatımında nasıl etkili bir ifade aracına dönüşebileceği ele alınacak.

GENÇLERE ÖZEL SALI

Türk Tuborg A.Ş.’nin desteğiyle 18–25 yaş arasındaki gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimleyebiliyor. Gençler, sergilerin yanı sıra sinema odaklı söyleşiler, yarışmalar ve yaratıcı etkinliklere katılabiliyor. Film müziklerinden afiş tasarımlarına, oyuncuların hayatlarını değiştiren sahnelerden yemek temalı filmlere uzanan birçok etkinlik programda yer alıyor.