Kuklalar çocuklar için...
Ankara’da 13-19 Mart tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla Festivali’nin ikinci ayağı deprem bölgesine taşındı.
Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurulan geçici konutlarda yaşayan çocuklara özel hazırlanan kukla gösterileri çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gösteri sonunda çocuklara boyama kitapları hediye edildi.
Festivalin koordinatörü kukla sanatçısı Şafak Poyrazoğlu, amaçlarının çocukların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek ve kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçebilmek olduğunu belirtti.
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