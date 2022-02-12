Kültür Bakanlığı, BASAD’taki tarihi eserleri polis eşliğinde sokağa attı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakırköy Sanat Merkezi’ni boşaltırken değerli tablolara özen gösterilmedi. BASAD, piyanolara dokundurmazken Bakırköylülere müdahale etmek için Çevik Kuvvet bekledi.
Bakırköy’ün hafızası Sanat Konağı’nda bulunan Bakırköylü Sanatçılar Derneği, dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelen görevlilerle polis eşliğinde sabah erken saatlerde boşaltıldı. Verilen sürenin dün dolduğunu hatırlatan görevliler, “Devlet mülkiyetinde çekim yapamazsınız” diyerek basının görüntü almasına ve binanın içine girmesine izin vermedi.
Çevik Kuvvet’in nakliye kamyonlarının da bulunduğu sokağı kapatması tepkilere neden oldu.
Bakırköylü sanatseverler, binanın önünde “BASAD’ı geri alacağız” slogan ve ıslıklarla yapılan tahliyeyi protesto ettiler.
Binanın tahliyesinin başlamasından kısa bir süre sonra binanın önüne gelen sanatseverlerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Dr. Siber Özdemir ve CHP Bakırköy Belediye Meclisi üyesi Cem Özbey de BASAD’ın tahliyesine tepki gösterdi.
‘BU NE ACELE?’
Binanın içinde bulunan antikaların ve eserlerin, apar topar taşınmasının çok üzücü olduğunu belirten BASAD Başkanı İlhan Gülek, “Erken saatlerde geldiler, kolileri ve ellerinde iplerle aceleyle toplamaya çalışıyorlar. Bizim yer tespiti yapılması, sayılması, burada bulanan değerli eşyaların bilirkişi ile taşınması gerektiğiyle ilgili talebimiz var ama getirdikleri hamalların işi bildiklerini ve onların taşıyacaklarını söyleyen görevliler duvarlardaki tabloları bile gelişigüzel sökmeye, indirmeye başladılar. Kolilere hızla koyuyorlar. Antika piyonalar var, nasıl taşıyacaksınız derken ‘İplerle taşıyacağız’ cahilliğinde cevaplar veriyorlar. Yer tahsisi konusunun Belediye Meclisi’nde gündeme geleceği kendilerine söylenmesine rağmen beklenmiyor. Nasıl bir aceleleri varsa hızla toplanmaya giriştiler, binanın içindekileri dışarı çıkarıyorlar. Tespit yok, tutanak yok, hiçbir şey yapmadan kolilere koyuyorlar” diyor.
‘KENTİN HAFIZASI’
Bakırköy Kartaltepe Muhtarı Didem Koryürek Armutlu ise “BASAD binası boşaltılıyor. Biz Bakırköylüler olarak çok üzgünüz, burası bizim semtimizin tarihi. Burada eğitim gören 500 çocuk ne olacak, bir yer de yok taşınabileceği... Bir kentin hafızası böyle silinmemeli. Burası Bakırköy için bir hafıza. Türk sinemasının en önemli isimleri bu binada yetişti. Biz Bakırköylüler olarak elimizden geleni yapacağız tabii. Keşke farklı bir çözüm bulanabilseydi” diyor.
“Binanın kime ait olduğu bile belli değilken sanatın yapıldığı binayı boşaltmak istemeleri akla bir sürü sorunu da beraberinde getiriyor” diyen vatandaşlar, nöbet tutmaya devam edeceklerinin de altını çiziyor.
BASAD Yönetim Kurulu’nda bulunan heykeltıraş Dilşad Aksöz, “Binanın kira borcu yoktur” diyor ve ekliyor: “Milli Emlak binayı hızla boşaltıyor ve Hazine ile davalık. Onlara mı ait ki bu bina, resmi bir evrak var mı? Bugün burada olana tüm Türkiye’deki vatandaşlar sessiz kalmamalı.” BASAD’a ait eşyalar Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanaıl Merkezi’ne binasına taşınacak.
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