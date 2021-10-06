Kültür Bakanlığı, Moda Sahnesi'ni 'desteğe uygun bulmadı'

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:36

Türkiye'nin önde gelen tiyatrolarından Moda Sahnesi'nin destek talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedildi. Bakanlık, Moda Sahnesi'ni desteğe 'uygun bulmadı'.

Moda Sahnesi, 2021-2022 yılı kapsamında, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce verilecek olan 'özel tiyatrolara devlet desteğine' Temmuz 2021'de başvurmuştu. 2 Ekim'de ise Moda Sahnesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayınlanan 'destek alan tiyatrolar' listesinde adı olmadığı için durumu teyit etmek amacıyla Müdürlüğe dilekçe sunmuştu.

8. MADDEYİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

Moda Sahnesi'nin dilekçesine 5 Ekim'de yanıt veren Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesini gerekçe gösterdi.

'BAKANLIĞIN DEĞERLENDİRMESİ KEYFİDİR'

Moda Sahnesi, destek talebinin Kültür Bakanlığı tarafından reddedilmesine, yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel tiyatrolara verilen, rekor olmak bir yana enflasyon oranında artışı bile sağlayamamış bir bütçenin dağıtımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın moda sahnesi’ni ayrımcılığa tabi tutmasını tabii ki kabul etmiyoruz. moda sahnesi’nin sanat üretimi konusundaki yeri bellidir. moda sahnesi sanatsal faaliyetlerini sürdürürken desteğe uygun görülen diğer tiyatrolardan herhangi bir eksiği yoktur. Bakanlığın değerlendirmesi bu nedenle keyfîdir. Bu desteğe uygun görülmememiz, men edilmemiz, moda sahnesi’nin sanatsal faaliyetlerini engellemek ve sansürlemekten başka bir anlam taşımamaktadır."

'BİZİ PARAYLA TERBİYE EDEMEYECEKSİNİZ'

"Sanata boyun eğdirmek, onu terbiye etmek için girişilen bu keyfî tutumu, bu engellemeleri kabul etmiyoruz. Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz. Bütçeden payımıza düşeni, hakkımızı sonuna kadar talep edeceğiz. Bunu talep etmek bir vatandaşlık görevidir. Bu görevimizi eksiksiz yerine getirip hakkımızı her alanda savunacağız. Bunun için hukukî süreci de bugün itibariyle başlatıyoruz."

'BAKANLIĞI, İDEOLOJİK DAVRANMAKTAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

"Bu yılki destek komisyonunda, uzun süre sonra ilk kez tiyatrocuları temsilen Ragıp Ertuğrul ve Nihal Kuyumcu yer almışlardı. Destek Komisyonunda moda sahnesi’nin reddedilme gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmak onların vicdanî sorumluluklarıdır. Onların orada bulunmasının nedeni tiyatroların haklarını korumaktı. Bunu yapmalarını, kamuoyuyla bu bilgileri paylaşmalarını bekliyoruz. Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ideolojik davranmaktan vazgeçmeye, siyaset yapmamaya, tiyatrolara eşit ve adaletli davranmaya, her tiyatroya, her insana eşit bir mesafede kalmaya davet ediyoruz."

Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: