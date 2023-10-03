Kültür Bakanlığı'ndan açıklama! Sözleşmeli sanatçı alınacak...

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:22

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:22

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerinde 450 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SANATÇI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 02.10.2023 - 16.10.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

Alınacak 450 sözleşmeli sanatçıyla, 2007'den bu yana ilk defa aynı anda en yüksek alım sayısına ulaşılmış olacak.

Sözleşmeli sanatçı alım ilanına "https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-350157/4b-sozlesmeli-sanatci-alimi-hakkinda-duyuru.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Bakanlık bünyesinde küçük yaşlardan itibaren sanata emek vermiş genç ve yetenekli sanatçıların istihdam edilerek kendilerini geliştirmeleri hedefiyle yapılan işe alımlar, Batı müziği ve klasik müziğin yanı sıra kadim müzik kültürünün eşsiz değerlerinin geleneksel ve yenilikçi icrası ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak