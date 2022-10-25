İzmir Uluslararası Film Festivali’nde XY filmi gösterim yapacak

25 Ekim 2022 Salı, 12:38

23. İzmir Altın Kedi Uluslararası Film Festivali bu yıl da Türkiye’nin Oscar Adayı Kısa Filmini belirleyecek. M. Kerem Kurtuluş’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve Türkü Turan’ın başrolünü oynadığı XY kısa metraj filminin seçkide olduğu duyuruldu. Ayrıca XY filminin ilk gösterimi de İzmir Film Festivali’nde yapacak. Filmde Türkü Turan’ın dışında eski milli voleybolcu ve sunucu Başak Koç’un yanı sıra Arzu Cabar ve Kuzey Yücehan gibi isimler de yer alıyor.

XY’nin Yapımcı ve Yönetmeni M. Kerem Kurtuluş ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “XY adındaki kısa filmimizle aslında Uluslararası bir hedef koymuştuk kendimize. O yüzden de ilk hedefimiz İzmir Film Festivali içinde yer almaktı. Film Festivali’nin başvuru aşamasını başarıyla geçerek yarışma hakkı kazandık. Başrolünde Türkü Turan’ın da rol aldığı ve kıymetli oyuncularımızın yanı sıra arkaplanda büyük bir ekibin çalıştığı filmimizle çok değerli bir yapıma imza attık. Kontrollü bir dünyanın mümkün olamayacağını hem ülkemizde hem de globalde anlatmak istedik. Farklılık göstermek için de erkek çocuklarının doğmadığı bir distopya oluşturduk. Hem farklı bir deneyim olması hem de bir şiddet olayını uluslararası mecralarda Türkiye’de göstermek istemediğim için filmi İngilizce çekmeye karar verdik. Bu hikaye burada bitmeyecek. Biz bu dünyada bir mini seri hazırlamak istiyoruz."

ERKEK ÇOCUKLARININ DOĞMADIĞI BİR DÜNYANIN 25 YIL SONRASI ANLATILDI

Filmde erkek çocuklarının doğmadığı bir dünyanın 25 yıl sonrasının anlatıldığını aktaran Yapımcı ve Yönetmeni M. Kerem Kurtuluş’un açıklamasından edinilen bilgilere göre tüm insanların bu duruma kısa sürede uyum sağlamasıyla birlikte filmde bir anaokulunda eğitim gören kız çocuğunun başına gelen kötü bir olayın ardından annenin bu olayla yüzleşmesi de konu ediliyor. Annenin olaylara karşı tepkisi büyük bir topluluğa ilham kaynağı olurken, tek bir karakter hariç, hiç kimsenin nereli olduğuna dair bir betimleme yapılmıyor. Yaptığı açıklamada filmlerin bir fikri anlatmak için en etkili söylem türlerinden biri olduğunun altını çizen Kurtuluş ise bu detaydaki amacının filmde hem sosyo-politik gelişmelere değinmek hem de toplumsal sorunları dair bir mesaj vermek olduğunu dile getirdi.

FİLMDE KONTROLLÜ BİR DÜNYANIN İMKANSIZLIĞI KONU EDİNİLİYOR

Okul yıllarından bu yana yazar olma hayali kurduğunu aktaran Kerem Kurtuluş, deneyimlerinden yola çıkarak XY filminde de insanlara örnek olacak bir hikaye kurguladığı belirterek, “Günümüzde toplum tarafından kabul edilmesi gereken unsurlardan biri de kontrollü bir dünyanın mümkün olamayacağı. Ben bu durumun nedenlerini arasında iyi insanların iyiliği yaymak için çaba göstermediğini ve kötülüğe karşı durmadıklarını düşünüyorum. İyi insanların artık bir araya gelerek bir ses olması gerekiyor. Gerekirse sert bir dil de kullanılmalı. Bu yüzden filmimde de bir annenin çıkardığı çığlık sesinin topluma örnek olmasını ve iyilerin ezilmemesinin bulaşıcı olduğunu anlatmak istedim. Unutmamak gerekir ki iyi insanların kötü insanlardan en büyük eksikliği cesarettir. Kötülüğe karşı cesur duruşlar elbet bir gün doğruya ulaşılmasını sağlayacaktır” dedi.