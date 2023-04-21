Kültür ve Turizm Bakanlığı ceza kesmişti... Netflix’e geliyor!

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:48

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istediği ve dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmi 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasaba halkı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

GİŞE REKORU KIRMIŞTI!

Emin Alper’in yazıp yönettiği 'Kurak Günler' filmine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği fon yardımını “senaryonun değiştirildiği” iddiasıyla faiziyle birlikte geri istemesi büyük tepki çekmişti.

Onlarca yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncunun Bakanlık’a tepki gösteren bildiriye imza atmasının ardından filme yönelik destek gişelere de yansımıştı.

Emin Alper, sosyal medya hesabından “#KurakGünler, açılış haftasonunda sinemalarda 51.371 kişi tarafından izlendi. Filmimize gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkürler. #BurningDays #EminAlper” notuyla bir teşekkür videosu yayımlamıştı.