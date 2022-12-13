Bakanlığın 'ceza kestiği' Kurak Günler gişe rekoru kırdı

13 Aralık 2022 Salı, 20:31

Emin Alper’in yazıp yönettiği, başrollerinde Ekin Koç ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı Kurak Günler filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği fon yardımını “senaryonun değiştirildiği” iddiasıyla faiziyle birlikte geri istemesinin yankıları sürüyor. Onlarca yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncunun Bakanlık’a tepki gösteren bildiriye imza atmasının ardından filme yönelik destek gişelere de yansıdı.

Box Office Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre 9 Aralık’ta vizyona giren Kurak Günler, Türkiye’yi Cannes Film Festivali'nde temsil eden filmler arasında en yüksek açılışa imza attı.

Rekorun önceki sahibi ise Nuri Bilgi Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmiydi. Ahlat Ağacı ilk haftasında 46,9 bin, toplamda da 246,8 bin seyirciye ulaşmıştı.

EMİN ALPER'DEN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Emin Alper, sosyal medya hesabından “#KurakGünler, açılış haftasonunda sinemalarda 51.371 kişi tarafından izlendi. Filmimize gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkürler. #BurningDays #EminAlper” notuyla bir teşekkür videosu yayınladı.