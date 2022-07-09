Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Pulitzer’li Alice Walker’a skandal sansür

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Şikâyetlere karşın Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Ulusal Kurtuluş Savaşı aleyhindeki kitaplara dokunmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983 Pulitzer Ödülü sahibi Alice Walker’ın siyahi bir kadının erkek egemen bir dünyada yaşadığı baskı ve zulümleri anlatan Renklerden Moru adlı kitabını “okuyucuların şikâyeti” iddiasıyla halk kütüphanelerinden kaldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Karar, bürokratların keyfi tutumu ile alındı. Bakanlık yasakçı, sansürcü tavrını sürdürüyor” dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Bakanlık bir siyah kadının yaşadığı baskının anlatıldığı yaşam mücadelesinden neden korkuyor?” tepkisini gösterdi. Kütüphanelerde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Ulusal Kurtuluş Savaşı aleyhinde yazılmış ve okuyucular tarafından ciddi şekilde tepki gösterilen kitapların halen yer aldığını anımsatan İlgezdi, “‘Okuyuculardan gelen şikâyet’ Atatürk ve Milli Mücadele düşmanlığı yapılan kitaplar için geçerli değil mi?” diye sordu.

"SORUŞTURMA AÇILMALI"

Halk kütüphanelerinde ırkçılığı ve eşitsizliği anlatan, açlık, sefalet ve zorbalığı konu edinen ve Pulitzer ödüllü yazarlarca kaleme alınan başka kitapların da yer aldığına işaret eden İlgezdi, “Bunları da mı yasaklayacaksınız? Yasaklama kriteri hak mücadelesini merkeze alan kitaplar mı?” dedi. Bakanlığın Yayın Seçme Yönetmeliği’nde Yayın Seçme Kurulu’nun görevlerinin yer aldığına dikkat çeken İlgezdi, “Buna rağmen bir kurul kararı olmaksızın bakanlık yetkilileri bir kitabı ‘okuyuculardan gelen şikâyet’ gibi hiçbir objektif tarafı olmayan gerekçe ile yasakladı. Bu işlemi yapanlar hakkında soruşturma açılmalı. Bakanlık yasakçı, sansürcü tavrını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı. İlgezdi, önergede Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti: “Renklerden Moru kitabının kütüphanelerde kullanıcılara verilmesini kim, hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklattı? Yasaklanmasının nedeni siyahi bir kadının yaşadıkları ve yaşam mücadelesi mi? ‘Okuyuculardan gelen şikayet’ gerekçesiyle bugüne kadar kaç kitap yasaklandı? Kitapların değerlendirmesini yapması gereken kurul neden toplanmıyor?”