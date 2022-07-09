Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Pulitzer’li Alice Walker’a skandal sansür
Alice Walker’ın siyahi bir kadının erkek egemen bir dünyada yaşadığı baskı ve zulümleri anlatan Renklerden Moru adlı kitabını “okuyucuların şikâyeti” iddiasıyla halk kütüphanelerinden kaldırdı. CHP, skandal sansürü Meclis'e taşıdı.
Şikâyetlere karşın Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Ulusal Kurtuluş Savaşı aleyhindeki kitaplara dokunmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983 Pulitzer Ödülü sahibi Alice Walker’ın siyahi bir kadının erkek egemen bir dünyada yaşadığı baskı ve zulümleri anlatan Renklerden Moru adlı kitabını “okuyucuların şikâyeti” iddiasıyla halk kütüphanelerinden kaldırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Karar, bürokratların keyfi tutumu ile alındı. Bakanlık yasakçı, sansürcü tavrını sürdürüyor” dedi.
Konuyu Meclis gündemine taşıyan ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Bakanlık bir siyah kadının yaşadığı baskının anlatıldığı yaşam mücadelesinden neden korkuyor?” tepkisini gösterdi. Kütüphanelerde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Ulusal Kurtuluş Savaşı aleyhinde yazılmış ve okuyucular tarafından ciddi şekilde tepki gösterilen kitapların halen yer aldığını anımsatan İlgezdi, “‘Okuyuculardan gelen şikâyet’ Atatürk ve Milli Mücadele düşmanlığı yapılan kitaplar için geçerli değil mi?” diye sordu.
"SORUŞTURMA AÇILMALI"
Halk kütüphanelerinde ırkçılığı ve eşitsizliği anlatan, açlık, sefalet ve zorbalığı konu edinen ve Pulitzer ödüllü yazarlarca kaleme alınan başka kitapların da yer aldığına işaret eden İlgezdi, “Bunları da mı yasaklayacaksınız? Yasaklama kriteri hak mücadelesini merkeze alan kitaplar mı?” dedi. Bakanlığın Yayın Seçme Yönetmeliği’nde Yayın Seçme Kurulu’nun görevlerinin yer aldığına dikkat çeken İlgezdi, “Buna rağmen bir kurul kararı olmaksızın bakanlık yetkilileri bir kitabı ‘okuyuculardan gelen şikâyet’ gibi hiçbir objektif tarafı olmayan gerekçe ile yasakladı. Bu işlemi yapanlar hakkında soruşturma açılmalı. Bakanlık yasakçı, sansürcü tavrını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı. İlgezdi, önergede Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti: “Renklerden Moru kitabının kütüphanelerde kullanıcılara verilmesini kim, hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklattı? Yasaklanmasının nedeni siyahi bir kadının yaşadıkları ve yaşam mücadelesi mi? ‘Okuyuculardan gelen şikayet’ gerekçesiyle bugüne kadar kaç kitap yasaklandı? Kitapların değerlendirmesini yapması gereken kurul neden toplanmıyor?”
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- 'Herkes sıkı dursun!'
- Metro Turizm'in bilet oyunu
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- Acun Ilıcalı'ya 'haddini aştın' tepkisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Erdoğan'a bu kez partisinden çağrı!
- Motorine zam geldi!
- 'Yok, yok, yok...'
- Yurt dışındaki seçmenler için kritik hamle