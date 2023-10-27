Kurtuluş’un Kadınları, ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:34

Güncelleme: 27.10.2023 - 09:34

Ayvalık Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet’in Yüzü Ayvalık’ta” etkinlikleri kapsamında, İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi ekibinin sahnelediği oyun, tiyatroseverlerle buluştu.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’ndeki oyunu Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, Belediye Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak ve Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman da izledi.

Muhteşem müzik ve görseller eşliğinde sahnelenen tek kişilik oyunda, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları; Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Çete Ayşe Efe’nin fedakârlık dolu hikâyelerini anlatan başarılı oyuncu Ecem Yüksel, sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

“BU KAHRAMANLAR SİZCE ÖLDÜLER Mİ?”

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı eşi Metin Güler’in yönettiği oyun, görsel efektleri ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi zaman zaman gözyaşlarına boğdu. Ecem Yüksel’in Kurtuluş Savaşı kahramanları kadınlar için söylediği, “Bu kahramanlar sizce öldüler mi?” şeklindeki sorusuyla sona eren oyun, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, oyuncu Ecem Yüksel ve tiyatro ekibini kutladı.