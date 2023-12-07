Kuş Uçuşu' yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor: Aslı ve Lale arasındaki çekişme devam ediyor!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 14:51

Güncelleme: 07.12.2023 - 14:51

Netflix'in heyecanla beklenen dizisi "Kuş Uçuşu" 14 Aralık'ta yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizi, ormanın dinamiklerinde yaşanan değişim ve çekişmeleri konu alıyor.

Dizinin yeni sezonunda, Aslı'nın zirveye yükselmesiyle ormanın eski düzeni bozulmuş ve dengeler değişmiştir. Lale, yaşadığı büyük yıkımın ardından Kenan'ın desteğiyle yeni başlangıçlar yaparken, Gül ve Müge ise aldıkları kararların yarattığı enkazla baş başa kalmıştır. Yusuf, yeniden inşa edilen düzende kendi yerini bulmaya çalışırken, Aslı ise hayallerine ulaşmanın gerçek anlamını keşfetmektedir.

"Kuş Uçuşu" ormanda yaşayan aslanlarla, onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun mücadelesini konu alarak izleyicilere önceki ve yeni kuşak arasındaki çatışmayı gösteriyor. İlk sezonunu Aslı'nın Lale'yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla tamamlayan dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale'nin medya sektöründeki çekişmeli savaşına odaklanıyor. Aslı'nın aslan sürüsünün bir parçası olma çabaları, işleri daha da zorlaştırırken, Lale tutkularını kaybetmenin acısıyla mücadele eder ve kendini evine hapseder. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş hız kesmeden devam etmektedir.

Dizinin yeni sezonu, 14 Aralık'ta Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.