Kuş Uçuşu' yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor: Aslı ve Lale arasındaki çekişme devam ediyor!
Birce Akalay ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı, Netflix'in sevilen dizisi Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu bu ay Netflix kütüphanesine eklenecek...
Netflix'in heyecanla beklenen dizisi "Kuş Uçuşu" 14 Aralık'ta yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizi, ormanın dinamiklerinde yaşanan değişim ve çekişmeleri konu alıyor.
Dizinin yeni sezonunda, Aslı'nın zirveye yükselmesiyle ormanın eski düzeni bozulmuş ve dengeler değişmiştir. Lale, yaşadığı büyük yıkımın ardından Kenan'ın desteğiyle yeni başlangıçlar yaparken, Gül ve Müge ise aldıkları kararların yarattığı enkazla baş başa kalmıştır. Yusuf, yeniden inşa edilen düzende kendi yerini bulmaya çalışırken, Aslı ise hayallerine ulaşmanın gerçek anlamını keşfetmektedir.
"Kuş Uçuşu" ormanda yaşayan aslanlarla, onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun mücadelesini konu alarak izleyicilere önceki ve yeni kuşak arasındaki çatışmayı gösteriyor. İlk sezonunu Aslı'nın Lale'yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla tamamlayan dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale'nin medya sektöründeki çekişmeli savaşına odaklanıyor. Aslı'nın aslan sürüsünün bir parçası olma çabaları, işleri daha da zorlaştırırken, Lale tutkularını kaybetmenin acısıyla mücadele eder ve kendini evine hapseder. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş hız kesmeden devam etmektedir.
Dizinin yeni sezonu, 14 Aralık'ta Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Yüzde 50 zam beklentilerine yanıt verdi
- 'Başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü
- Soyu tükenme tehlikesi altındaydı: 150 yıl sonra bir ilk