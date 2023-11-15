'Kuş Uçuşu'nun 2. sezonundan ilk fragman geldi

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:44

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Netflix dizisi 'Kuş Uçuşu' yeni sezonla geri dönüyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise Koray Kerimoğlu'nun yaptığı "Kuş Uçuşu" yeni sezonuyla 14 Aralık’ta Netflix’te olacak.

Dizinin ikinci sezonun resmi tanıtım fragmanı da yayımlandı.

DİZİNİN 2. SEZON KONUSU

‘Kus¸ Uc¸us¸u’, du¨nyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kus¸akla, yetişmekte olan yeni kus¸agˆın c¸arpıs¸masını gözler önüne seriyor. İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.

Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.