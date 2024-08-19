Kütahya’da yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi

Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği 2024 Yılı Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu etkinliğinde yöresel kıyafetler defilesi ve Zeynel Sağ konseri büyük ilgi gördü. Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Kütahya’nın kültürel mirası ve müzik şöleni vatandaşlarla buluştu.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:17
Kütahya’da yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi
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Kütahya Belediyesi tarafından 2024 Yılı Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen yöresel kıyafetler defilesi ve Zeynel Sağ konseri, Başkan Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, geçmişten günümüze taşınan kültürel mirasın simgelerinden olan yöresel kıyafet defilesi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Defilenin ardından sahne alan Kütahyalı sanatçı Zeynel Sağ, birbirinden güzel türkülerle geceye damgasını vurdu. Hisarlı Ahmet, Aşık Sadık gibi üstatlardan ilham alan yerel sanatçının sesi ve sahne performansı vatandaşlardan büyük alkış aldı. Sanatçının türkülerine büyük bir ilgiyle eşlik eden Kütahyalılar müziğin tadını çıkardı.

Başkan Kahveci, etkinliklerin Kütahya’nın geleneklerini hatırlattığının altını çizerek, "Bu tür etkinlikler, kültürümüzü gelecek nesillere aktarma ve birlikte olmanın değerini paylaşma fırsatıdır" dedi.

Başkan Kahveci tarafından, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.


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