Zaman yolculuğu gibi... Kayıp çiftçi 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 17:22

Güncelleme: 07.08.2024 - 17:22

Vasile Gorgos, 30 yıl önce köy köy dolaşıp hayvanlarını satmak için bir yolculuğa çıktı. O günden sonra ailesi ne onu bir daha gördü ne de ondan bir haber aldı.

Yaklaşık 30 yıl önce kaybolan adam, başına gelen hiçbir şeyi hatırlamaz haldeydi ve umutlar tükenmişken bir anda ortaya çıktı.

KENDİNİ EVDE SANIYOR

Şu anda 95 yaşında olan çiftçi, köy köy dolaşıp yaptığı yolculuklar sırasında düzenli olarak ailesiyle irtibata geçerdi. Ancak 30 yıl önce bir gün Vasile, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.

Ancak Vasile'nin kayboluşunun gizemi hala çözülemedi, zira kendisi, ortalıkta değilken başına ne geldiğini hatırlamıyor. Hatta Vasile, kaybolduğu süre boyunca evde olduğunu iddia ediyor.

Vasile'nin ailesi, 1991’de kaybolmasının ardından polisle temasa geçti ve nihayetinde sonuçsuz kalan bir arama başlatıldı.

BİR ARABA ONU EVİNE BIRAKTI

30 yılın ardından, Eylül 2021'de Vasile, çiftliğinin kapısında bir anda belirdi. O geldikten sonra bir arabanın, köyden hızla uzaklaştığı görüldü ancak plakası kaydedilemedi.

Vasile, kaybolduğu zamanki kıyafetlerinin aynısını giyiyordu. Cebinde kaybolduğu güne ait bir tren bileti bile vardı.

Anlaşılır bir şekilde, haftalar aylara dönüşürken ailesi Vasile'nin öldüğünü varsaydı.

Vasile'nin 30 yıllık yokluğu sırasında onun için bir dizi anma töreni düzenlendi. Geri döndüğünde görgü tanıkları kafasının karışık olduğunu, ancak sağlıklı göründüğünü söyledi.

Yapılan tıbbi kontrollerin ardından doktorlar, Vasile'nin yaşına göre yaygın olan bazı nörolojik sorunlara rağmen sağlıklı olduğunu duyurdu.

OĞLUNU VE KIZINI TANIMADI

Raporlara göre Vasile, 1928 yılında doğduğunu, eşinin hayatını kaybettiğini ve babasının ünlü bir tüccar olduğunu hatırlıyordu. Ancak oğlunu ve kızını tanımakta zorlanıyordu.

Oğlu, ilk başta babasını tanıyamadığını söyledi ve yerel medya kuruluşlarına ne olduğunu anlamadığını söyledi.

Vasile’nin oğlu, "Onu anlamıyoruz. O ne söylediğini bilmiyor. Bize inek yetiştirip sattığı dönemden bahsediyor. Biz ona bir şey soruyoruz, o bize başka bir şey söylüyor. Kim bilir neredeydi, onu kim tutuyordu, belki de zorla çalıştırılıyordu... Kim bilir nasıl bir hayatı vardı?" dedi.

Aile o zamandan beri Vasile'nin başına gelenler hakkında bilgi sahibi olabilecek kişilerin ortaya çıkmasını talep ediyor.