Kuzey Kıbrıs Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen yönetiminde, Rüya Taner solistliğinde sahnede

Yayınlanma: 04.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 04:00

21 Nisan 2014 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yarın akşam (5 Mart) İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinde piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu ile Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssohn’un eserleri yer alıyor.

Konser öncesi piyanist Rüya Taner’le konuştuk.

Nasıl bir konser olacağını anlatan başarılı piyanist, “Konserde dinleyicilerimiz güzel ülkem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı genç, dinamik, başarılı senfoni orkestrasını, bir bestecisinin bir eserinin ilk seslendirilişini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir solistini ve Türkiyemizin başarılı şefi ile birlikte sanatın gücüyle anavatan -yavru vatan kucaklaşmasını görecekler” dedi. Böyle bir etkinlikte yer almaktan ve İstanbullu müzikseverlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Taner, konser programının ikinci eseri olarak Mozart’ın en ünlü eserlerinden “Elvira” adıyla da bilinen konçertoyu da seslendirileceğini ifade etti.

100. YIL BESTESİ...

Şimdiye dek 70 ülkede birçok usta müzisyen ve orkestrayla çalıştığını belirten Rüya Taner, Cumhuriyetin 100. yılı için de bir marş bestelemişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye’ye hediye edilen marşın yapım sürecini ve hislerini sorduğumuz piyanist, “Çok az bir zaman kala Türkiye’den bir yarışmaya katılmam konusunda acilen bir teklif aldım. Yazdım. Çok değerli büyüğümüz, başkanımız Sayın Rauf R. Denktaş’ın vefatı gününde yazdığım marşımda birlikte çalıştığım değerli yazar Osman Güvenir’den yine sözlerinin yazılmasını rica ettim. Birkaç gün birlikte çalıştık. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu bariton arkadaşımız Umut Erten’in de seslendirmesi ile güzel bir marş olduğuna inanıyorum. Anavatanımızın 100. yılında bizlerin de en küçük bir çalışmamızın olabilmesinden onur ve büyük bir mutluluk duyduk. Gururluyuz. Nice yüzyıllara” diye konuştu.