Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası Kuartet, İstanbul'da konser verecek

Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası Kuartet, İstanbul'da konser verecek.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:55
Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası Kuartet, İstanbul'da konser verecek
Abone Ol google-news

Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası (BAGO) Kuartet, "Pera Klasikleri" konserler serisi kapsamında İstanbul'da sahneye çıkacak.

Pera Müzesinde 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak konserde, birinci kemanda İlayda Fındıkçı, ikinci kemanda Elif Öztürk, viyolada Havvanur Bozkurt, viyolonselde ise Zelal Kılınçaslan yer alacak.

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYDİ

Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneğinin kurucu başkanı Selmin Günöz, yaptığı açıklamada, orkestrayı 2015 yılında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurduklarını belirtti.

Çocukların gönüllülerin desteğiyle temin edilen 20 kemanla çalışmaya başladığını belirten Günöz, orkestranın Gülsin Onay, İdil Biret ve Gürer Aykal gibi dünyaca ünlü isimlerle sahne aldığını hatırlattı.

Orkestra bünyesinde kurulan kuartetin, barış ve müzik temasıyla düzenlenen Pera Klasikleri konserlerine davet edildiğini belirten Günöz, "Çocuklarımızın bu noktaya gelmiş olmaları inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.


Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası Kuartet

İlgili Haberler

İstanbullular bu ay da müziğe doyacak: İşte kasım ayı ücretsiz konserleri!

İstanbullular bu ay da müziğe doyacak: İşte kasım ayı ücretsiz konserleri!
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden büyük Atatürk'e saygı: Özel konser 10 Kasım'da...

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden büyük Atatürk'e saygı: Özel konser 10 Kasım'da...
Uzi ile düet yapan Russ Millions İstanbul'da konser verecek

Uzi ile düet yapan Russ Millions İstanbul'da konser verecek

En Çok Okunan Haberler