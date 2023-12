2 ülke, 2 büyük orkestra: Kremerata Baltica - Bakü Oda Orkestrası

Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:56

Güncelleme: 08.12.2023 - 16:56

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve vakfın 50. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen özel konser serisinin ikinci etkinliği, Kremerata Baltica Solistleri ve Bakü Oda Orkestrası'nın muazzam performansıyla gerçekleşecek. Konser, 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1973 yılında Ankara'da kurulmuş, çoksesli müziğin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir vakıftır. Kremerata Baltica Solistleri, Gidon Kremer tarafından 1997 yılında kurulmuş Grammy Ödüllü oda orkestrasıdır. Ünlü Kremerata'nın "Litvanyalı" bölümü olan Kremerata Lituanica, özgün programları ile tanınır. Konserin solisti Grammy ödüllü oda orkestrasının başkemancısı Dzeraldas Bidva, Litvanya Müzik ve Tiyatro Akademisi mezunudur. Bakü Oda Orkestrası ise 2011'den bu yana faaliyet gösteren gençlik oda orkestrasıdır. Orkestra, birçok uluslararası festivalde ve dünya çapındaki önemli konserlerde Gidon Kremer, Dmitry Sitkovetsky gibi ünlü müzisyenlerle bir araya gelmiştir. Orkestra, Azerbaycan Kültürüne yaptığı katkı nedeniyle "Humay" ulusal ödülü ile ödüllendirilmiştir. Konser, Kremerata Baltica Solistleri & Bakü Oda Orkestrası'nın şef Fuad İbrahimov yönetiminde ve Dzeraldas Bidva'nın solistliğinde Faustas Latenas, Fazıl Say, Astor Piazzolla, Nino Rota, Felix Mendelssohn ve Kara Karayev'in eserlerini seslendirecek. Bu etkinlik, müzikseverlere unutulmaz bir gece vadediyor.

Bu özel konserin biletleri biletinial.com web sitesinden temin edilebilir. Detaylı bilgi için

https://www.andmuzikvakfi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.