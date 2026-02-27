51. Cesar Sinema Ödülleri'nde "en iyi film" ve "en iyi kurgu" ödüllerine layık görülen L'attachement (Bağlılık) filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Carine Tardieu üstleniyor. Peki, L'attachement filminin konusu ne? L'attachement filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

L'ATTACHEMENT FİLMİNİN KONUSU NE?

Prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde yapan Bağlılık (L'attachement), modern aile yapılarının zorluklarını irdelerken üç karakter etrafında gelişiyor.

İçinde sevme gücünü bulmaya çalışan genç bir baba… Çocuk yapmamaya ve bekâr kalmaya kararlı, feminist bir kütüphaneci… Yeni bir aile yapısında kendine yer bulmaya çalışan altı yaşında bir çocuk…

İki yıla yayılan 12 bölümden oluşan film, kan bağının ve akan zamanın ötesine geçen bağları inceliyor.

L'ATTACHEMENT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pio Marmaï

Valeria Bruni Tedeschi

Sissi Duparc

Raphaël Quenard

Vimala Pons

L'ATTACHEMENT FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

L'attachement filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.