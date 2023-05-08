La Bayadère
Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferi, Marius Petipa’nın koreografisi, Ludwig Minkus’un müziği, gösterişli töresellik ve etnik ögeler içeren sahneleri ve etkileyici danslarıyla La Bayadère izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, romantik ve klasik dönemler arasındaki önemli bağlantıları yansıtan ve beyaz balelerin habercisi olarak kabul edilen en büyük bale eserlerinden biri olan La Bayadère izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
Hindistan'da geçen öykü, aşk ve entrikalarla dolu sihirli atmosferi, Marius Petipa'nın eşsiz koreografisi ve Ludwig Minkus'un müziği ile birleşiyor. Sahnelerdeki gösterişli törensellik etnik ögelerle birleşerek izleyicilere etkileyici bir gösterim sunuyor.
Ayşem Sunal Savaşkurt yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin dekorlarını Efter Tunç, kostümlerini Gülden Sayıl ve ışıklandırmasını Önder Arık üstlaniyor. La Bayadère 10 Mayıs Çarşamba akşamı Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.
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