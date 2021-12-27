Lale Belkıs’tan sergi: Düşler ve Gerçekler

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Onu hepimiz Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden biri olarak tanıyoruz. Ama Lale Belkıs on parmağında yirmi marifet bulunan bir sanatçı. Modellik, tiyatro ve sinema oyunculuğu, yazarlık ve ses sanatçılığıyla birlikte ressamlık da onun hünerlerinden biri.

DÜŞLER VE GERÇEKLER…

Moda’daki evinde “Düşler ve Gerçekler” adını verdiği kişisel resim sergisi hem bir sanat şenliğine hem de samimi bir sohbete kapı aralıyor. Evini farklı boyutlardaki yağlı boya çalışmalarıyla bir galeriye dönüştüren Lale Belkıs, soyut, figüratif, düşsel ve renkli çalışmalarıyla bir kompozisyon oluşturmuş. Tuvale yaşadıklarını ve anılarını yansıtan sanatçı, bunlarla birer kolaj oluşturduğunun da altını çiziyor. 80’li yıllardan bu yana resim sergileri düzenleyen sanatçı, “Üretken bir insanım, her şeyi üretmek isterim. Yaşantımı da bu zamana kadar hep üreterek devam ettirdim” diyor.

Lale Belkıs’ı resim sanatına yönelten ise Olgunlaşma Enstitüsünde aldığı eğitim olmuş. Orada İlhan Selçuk’un eşi Mevhibe Beyat’tan dersler almış. Sanatçı, Beyat’ın kendi yaşamında özel bir yere sahip olduğunu; Enstitü’de dizayn, çizim ve desen üzerine çok şey öğrendiğini de belirtiyor.

Serginin adının neden “Düşler ve Gerçekler” olduğunu sorusunu ise “Resim çalışmalarım tamamen düşsel çalışmalar. İnsanların çok etkilendikleri filmler, kitaplar olur. Beni de ‘E.T’. filmi çok etkilemişti. Düşsel bir kurguyla gerçek kurgu iç içeydi. Düşler insanın kafasında yarattıklarıdır ve onlar her zaman gerçek olmaz. Çoğu zaman düşlerimizin uzağında oluruz. Hayal ettiklerimizi bazen şiirlerde bazen de renklerde buluruz. Bundan dolayı bu adı verdim” diyerek yanıtlıyor.

SANATÇIYLA BULUŞMA FIRSATI…

Evde sergi düşüncesi çok sıcak bir buluşmaya dönüşüyor. Sanat izleyicisi için hem bir etkinlik hem de yıllardır beyazperdede izlediğimiz bir sanatçıyla buluşma fırsatı yakalamış oluyoruz. Lale Belkıs, bu etkinlikle birlikte sevenleri ve takipçileriyle beraber mutlu olduğunu, onları ağırlamaktan keyif aldığını da vurguluyor ve ekliyor: “Sanatçı yaptıklarıyla örnek olur. Sanatın amacı budur. Ben de sevenlerimle, resim seven insanlarla paylaşım içindeyim.”

Sergideki çalışmalarda tiyatrodan etkilenerek yapılmış soyut ürünler dikkat çekiyor. Masklar ve palyaço figürleri oldukça görünür. Öte yandan siyah Amerikan kültürünün güzellik simgesi olan Josephine Baker, Türk tiyatrosunun tartışmasız büyük isimleri Yıldız ve Müşfik Kenter’den esinli tablolar göz dolduruyor. Bunun yanında düşsel bir Don Kişot çalışması, Nâzım ve Vera adını verdiği tablo ve Datça’daki evinden gece ve gündüz anlarını resmettiği tablolar görülmeye değer.

Pandemi sürecinin kendisini yazmaya yönelttiğini söyleyen Belkıs, yakın tarihlerde yeni kitap çalışmalarının, dizi hazırlıklarının ve kendi koleksiyonunda bulunan Nazlı Ecevit, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergiyi de hayata geçirme projesi olduğunun haberini verdi.

Yaşamını sanata adamış bir sanatçının resim alanında da yaptıklarını canlı olarak görmek ve emektar bir ismi tanımak için “Düşler ve Gerçekler” doğru bir seçim olacaktır.

Sergi, sanatçının Moda’daki evinde pazartesi dışında diğer günler 12.00-18.00 arasında, 0216 346 17 10 numaralı telefon aranıp rezervasyon yapılarak ziyaret edilebilir.