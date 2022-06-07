Latif Demirci’ye veda

07 Haziran 2022 Salı, 18:25

‘Press Bey’, ‘Muhlis Bey’, ‘Arap Kadri’ gibi unutulmaz tiplemelerin yaratıcısı, karikatür sanatının usta ismi Latif Demirci, pazar günü hayatını kaybetti.

Latif Demirci için Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.