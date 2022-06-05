Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Latif Demirci için taziye mesajı: “Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz”
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci’nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı. Latif Demirci’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, usta karikatürist Latif Demirci’nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugün bir taziye mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, Latif Demirci’nin çizdiği ve pencereden bakkala sepet sarkıtan bir kadının “Eşitlik ve özgürlük istiyorum Aziz Efendi, ha bi de adalet” dediği karikatürü paylaştı.
Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
- Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci’nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı. Latif Demirci’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz.
Mizah dünyamızın ve karikatürün usta ismi Latif Demirci’nin vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Press Bey öksüz kaldı... #LatifDemirci’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çizgiye döktüğü düşümüzü gerçekleştireceğiz! pic.twitter.com/uZCRfRrA7Q— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 5, 2022
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