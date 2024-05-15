'Legally Blonde' dizisi geliyor...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:03

Güncelleme: 15.05.2024 - 16:03

"Legally Blonde" dizisi, Amazon Prime Video'da sipariş edildi. Prime Video, Nisan ayında dizinin geliştirme aşamasında olduğunu duyurmuştu. Resmi duyuru, salı gerçekleştirildi. İki "Legally Blonde" filminde Elle Woods'u canlandıran Reese Witherspoon, duyuruyu Elle'in kostümüyle ve Chihuahua köpeği Brusier eşliğinde yaptı.

Şu anda "Elle" adını taşıyan dizinin açıklamasında, "Elle Woods'un lise yıllarını takip ederken, onu ilk 'Legally Blonde' filminde tanıyıp sevdiğimiz ikonik genç kadına dönüştüren yaşam deneyimlerini öğreniyoruz" ifadesi yer alıyor.

Reese Witherspoon yaptığı açıklamada, "Bu dizi için gerçekten daha heyecanlı olamazdım! Hayranlar Elle Woods'un kendine özgü kişiliği ve yaratıcılığıyla bir genç kız olarak dünyasını nasıl yönlendirdiğini, sadece sevgili Elle'imizin yapabileceği şekilde öğrenecekler. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Prime Video ve Hello Sunshine'daki inanılmaz ekiplere - muhteşem yazarımız Laura Kittrell ile birlikte - bu hayalimi gerçekleştirdikleri için son derece minnettarım. 'Legally Blonde' geri döndü!" dedi.